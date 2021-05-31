Gündem Girdiği saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti
KARAMAN

Girdiği saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37) yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Girdiği saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti
Saunada uyuyakalan Ömer Sazak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı.

Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
DHA
Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Sazak hayatını kaybetti.
DHA
Ömer Sazak hayatını kaybetti.

Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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