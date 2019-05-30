Göçmen kaçakçılık baronu kıskıvrak

Akbar Omar Tawfeeq’in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek Ataköy’de yaşadığı lüks konaklarda güvenlik görevlileri, esnaf ve taksicilere yüksek bahşiş verdiği ortaya çıktı.

Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul’da yakalandı. 1 yıl süren takibin ardından çökertilen çetenin, yıllık 2 milyon Euro haksız kazanç elde ettiği belirlendi. PKK ile koordineli çalışan çete, teröristleri Yunanistan ve İtalya’ya kaçırıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetinin yürüttüğü ortak çalışmayla Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi. Kuzey Iraklı göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq’in Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine başta DEAŞ’lı ve PKK’lı teröristler olmak üzere birçok göçmen kaçırdığı tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kurulan özel ekip, şebekenin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için 1 yıl çalışma yürüttü. Özellikle Afganistan ve Iraklı göçmenleri Avrupa’ya geçirdiği belirlenen çetenin, Yunanistan’daki göçmenleri de başta İtalya olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerine transfer ettiği ortaya çıkarıldı.

25 KİŞİ YAKALANDI

Çetenin kürtçenin Kuzey Irak’ta çok az bilinen bir lehçesiyle konuştukları ve bu sayede teknik takiplerden kurtulmayı başardıkları öne sürüldü. Şebekenin uluslararası bağlantılarının peşine düşen MİT ve polis sık sık İngiltere, İtalya ve Ukraynalı yetkililerle görüştü.

Akbar Omar Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu baronların yurtdışına kaçma planı yaptıkları tespit edilince, 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet, Jandrama ve Sahil Güvenlik ekiplerinin İstanbul, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Didim’deki eş zamanlı operasyonu ile

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PKK İLE BAĞLANTILI

Yapının ortaya çıkarılması için 1 yıl içinde düzenlenen ara operasyonlarda, şüphelilerin yasadışı yollardan kaçırmaya çalıştığı göçmenlerden 569’u yakalandı. 7 tekne, 6 araç, onbinlerce dolar para ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Çetenin PKK-YPG’nin Kuzey Irak ve Suriye yapılanmasıyla koordineli olduğu, teröristleri Yunanistan ve İtalya’ya kaçırıldığı tespit edildi. Gözaltındaki 25 şüpheliden 2’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23’ü ise tutuklamaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tawfeeq’in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yılda 2 milyon Euro

Çetenin Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerden minimum 5 bin Euro para aldığı, yılda ortalama 2 milyon Euro haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Özellikle İngiliz istihbaratının peşinde olduğu elebaşı Tawfeeq’in Amerika’ya göçmen kaçakçılığı hazırlığında olduğu da ortaya çıkarıldı. Tawfeeq’in yakın zamanda Dominik vatandaşı olduğu ve ABD’ye göç etmeye çalışan göçmenler için farklı yollardan rota planlamaları yaptığı tespit edildi. Tawfeeq’in Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerin insan kaçakçısı baronları ile irtibatlı olduğu, İtalya ve Polonya’da ise “Heval” adıyla bilindiği belirtildi.