Göklerin KAAN'ı

Türkiye, savunma ve havacılık alanında tarihi bir gün yaşadı. Yerli savaş uçağımız ve HÜRJET birlikte piste çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağı’nın (MMU) adının “KAAN” olduğunu açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ), Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen “İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı”na katılan Erdoğan, kürsüye gelmesinin ardından HÜRJET ve MMU’nun pilotlarına bağlanarak hareket etme talimatını verdi. HÜRJET ve MMU, Erdoğan'ın talimatı üzerine taksi yaptı. HÜRJET'in sahne önüne gelmesinin ardından gövdesinde KAAN yazılı MMU da sahne önünde belirlenen noktada taksisini tamamladı.

PİLOTLARA PLAKET

Erdoğan, KAAN ve HÜRJET'in motor kapatmasının ardından, “Şu anda HÜRJET karşımızda ve KAAN'ımız, o da karşımızda. Her ikisini karşımda görünce Yahya Kemal'in şu mısraları aklıma geldi” diyerek “Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi” şiirini okudu. Kürsüye gelen HÜRJET Test Pilotu Ercan Çelik ve MMU KAAN'ın Test Pilotu Gökhan Bayramoğlu'nun kasklarını ve peçlerini takdim etti, Erdoğan da pilotlara plaket verdi.

HER ALANDA VARIZ

Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerden birinin daha yaşandığını belirten Erdoğan, son aylarda savunma sanayiinde art arda milleti sevince boğan müjdeler verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var. İMECE uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var. Altay tankımızın test için Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi var. GÖKBEY helikopterimizin yerli motorla uçması var. İlk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var. Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda, her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz” diye konuştu.

İSİM BABASI DEVLET BEY

“Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olarak Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “HÜRJET'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. ATAK taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz ATAK 2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız hava uçağı ANKA-3 insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı. Milli Muharip Uçağımıza KAAN ismini verdik. İsim babası da Devlet Bey'dir. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda ordumuzu bu uçaklarla, İHA, helikopterle donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.”

RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK

“KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde. Çok yakında o da uçacak. Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak, kendi pilotlarımız uçuracak. KAAN işte bu uçağın adıdır. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak. KAAN kendi silah, radar, haberleşme, uçuş, kontrol ve görev bilgisayarlarımızla uçacak. Dünyada bu tipte 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız.”

Gövdeye imza

Törende önce HÜRJET, ardından KAAN pistte taksi yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı. HÜRJET ve KAAN pistteki yerini alırken tören alanını KIZILELMA'nın kardeşi ANKA-3 ve ATAK-2 süsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın gövde kısmını imzaladıktan sonra uçağın kokpit kısmına geçerek, pilot koltuğuna oturdu. Yerli mühimmatlarla donatılan ANKA'da ROKETSAN'ın üretimi SOM-J'in monte edildiği görüldü. Alanda yerli ve mili savaş uçaklarının mühendisleri ve teknisyenlerinin yanı sıra diğer TUSAŞ çalışanları da vardı. B610 modernizasyon modifikasyon hangarı önünde, Gökbey'in motoru, yerli helikopterin yanında sergilendi.

KAAN, hükümdar, imparator, hakan anlamlarına gelir. Eski Türk devletlerinde bir unvan olan Kaan’ın, unvan sahibi, büyük lider ve vasıflı anlamları da var.

Kol uçuşu yapacak

Kızılelma ve ANKA-3’ün KAAN ile otonom şekilde kol uçuşu yapacağını ifade eden Erdoğan, “Hepsi de yerli mühimmatlarımızla görev icra edecekler. Böylece silahlı insansız hava aracı standartlarını dünya çapında en üst düzeye çıkarmış olacağız. Dost ve müttefik ülkeler için de üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştür. Yakında Nijer ve Çad’a ilk ürünleri veriyoruz. Milli helikopterimiz Gökbey’den de mutlu haberler alıyoruz. Artık Gökbey kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor. 10 ton ağırlığındaki ATAK-2 helikopterimiz de dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen 3 ülkeden biri haline geldi” diye konuştu.

HÜRJET kırmızı beyaz

HÜRJET, törende kırmızı beyaz yeni rengiyle ilk kez kamuoyu önüne çıktı. HÜRJET’in kahraman pilotları yetiştireceğini ve gerektiğinde silahla donatıp harp sahasına gidebileceğini belirten Erdoğan, “HÜRJET kendi silah ve radarlarımızda donatılarak kısmen F-16'ların yerine geçebilecek. Çok yakında HÜRJET'imiz Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. HÜRJET'i inşallah TCG ANADOLU gemimize de konuşlandıracağız” dedi.

Rahatsız etmeye devam

Savunma projelerine itiraz eden muhalefeti eleştiren Erdoğan “Ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar, bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve HÜRJET bile yeter” ifadelerini kullandı.







