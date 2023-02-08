Gönüllü ordusu: AFAD’a 110 bin kişi başvurdu

10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 1536 AFAD çalışanı, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusu görevlendirildi. Çalışmalara katılan 37 bin 960 personel dışında bölgeye sevkiyat sürerken, çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam da deprem bölgelerinde görev yapıyor. Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı da bölgeye gönderildi.