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Gönüllü ordusu: AFAD’a 110 bin kişi başvurdu

Türkiye, depremde enkaz altında kalanları çıkarabilmek için seferber oldu. Yaklaşık 50 binden fazla sivil ve asker görevli bölgede canla başla çalışıyor. AFAD’a 110 bin kişi gönüllü olmak için başvurdu. Doktorlar, hemşireler, madenciler adeta gönüllü ordusu oldu.

Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD’a 110 bin kişi gönüllü olmak için başvurdu.

AFAD’a 110 bin kişi gönüllü olmak için başvurdu.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelere gönüllü ordusu koştu.

10 şehirde arama kurtarma çalışmaları hızla ve koordineli şekilde devam ederken, bölgeye gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü de birbiriyle yarıştı.

HAVALİMANINDA YARDIM KUYRUĞU

İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti. Deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllüler, İstanbul Havalimanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluğa zaman zaman havalimanında görevli personel müdahale etti. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki Türk Hava Yolları’nın uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.

30 BİN PERSONEL

İstanbul’dan deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personel sevk edildi. THY de AFAD koordinasyonundaki yardım kuruluşlarından 11 bin 780 gönüllü vatandaşı 80 sefer ile deprem bölgesine ulaştırdığını açıkladı. Bölgede arama ve kurtarma personel sayısı 50 bine yaklaştı.

110 BİN KİŞİ BAŞVURDU

AFAD Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, bölgede görev yapmak için AFAD Gönüllülük Sistemi’ne 110 bin 41 kişinin başvurduğunu ve toplam gönüllü sayısının 719 bin kişiye ulaştığını bildirdi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da, 43 araç, 200 gönüllü personelini arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD koordinesinde deprem bölgesine yolladı.

NE MUTLU BANA

Afet bölgelerine yardım için gitmeye hazırlanan İstanbul Havalimanı özel güvenlik görevlilerinden Mehmet Ocak, “Orada enkaz altında kalan veya kurtulan insanlar için bir şey yapabilirsem ne mutlu bana” dedi. İnsanların durumunu görünce yardım etmek için sabırsızlandığını belirten Hasret Bayram da “Bir kişiye faydamız olursa ne mutlu” diye konuştu.

38 bin personel görev başında

  • 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 1536 AFAD çalışanı, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusu görevlendirildi. Çalışmalara katılan 37 bin 960 personel dışında bölgeye sevkiyat sürerken, çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam da deprem bölgelerinde görev yapıyor. Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı da bölgeye gönderildi.

Madenciler sahada

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi. Çalışmalara katılan Zonguldak’taki maden işçilerinden Muharrem Temel, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Madenciler olarak elimizden geleni yapacağız inşallah” dedi. Osmaniye’ye giden Somalı madencilerden Hüseyin Yiğit de “Türkiye nasıl yıllar önce tamamıyla Soma bölgesi için yardıma koştuysa biz de aynı şekilde Soma bölgesindeki madenciler olarak deprem bölgesine yardım için gidiyoruz” diye konuştu.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#AFAD
#İstanbul Havalimanı
2 saat önce
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Gönüllü ordusu: AFAD’a 110 bin kişi başvurdu
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