Gönüllüler düğün salonunda çadır üretiyor

Çalışmaların gönüllülük esasına göre sürdürüldüğüne işaret eden Vakıf yetkilisi Metehan Aksu, “Doktor, öğretmen, inşaat işçisi, kaynak ustası, lise ve üniversite öğrencileri çalışmalara aktif katılıyor. 24 saat çalışmalar aralıksız sürüyor. Malzemeleri de hayırsever vatandaşlar karşılıyor” dedi.









Öğretmen, doktor, öğrenci, kaynakçı bir sürü gönüllünün üretim sürecinde aktif rol üstlendiğini belirten dernek yetkilisi Metehan Aksu, "Hammadde ihtiyacını hayırsever vatandaşlar karşılıyor. Kış şartlarına dayanıklı olarak 6 kişinin rahatlıkla kalabileceği bu çadırlarda ayrıca alüminyum demirler kullanılarak güçlendirildi” diye konuştu.

Çadırların yanı sıra sobaların da bölgedeki depremzedelere ulaştırılacağını anlatan Aksu, ilk tırda 50 çadır ve 100 sobanın gönderildiğini kaydetti.









Bin 200 gönüllü bölgede