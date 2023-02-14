Gönüllüler düğün salonunda çadır üretiyor

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir düğün salonunda, Ülkü Ocakları üyelerince depremzedeler için çadır ve demir soba üretiliyor.
Çalışmaların gönüllülük esasına göre sürdürüldüğüne işaret eden Vakıf yetkilisi Metehan Aksu, “Doktor, öğretmen, inşaat işçisi, kaynak ustası, lise ve üniversite öğrencileri çalışmalara aktif katılıyor. 24 saat çalışmalar aralıksız sürüyor. Malzemeleri de hayırsever vatandaşlar karşılıyor” dedi.
Öğretmen, doktor, öğrenci, kaynakçı bir sürü gönüllünün üretim sürecinde aktif rol üstlendiğini belirten dernek yetkilisi Metehan Aksu, "Hammadde ihtiyacını hayırsever vatandaşlar karşılıyor. Kış şartlarına dayanıklı olarak 6 kişinin rahatlıkla kalabileceği bu çadırlarda ayrıca alüminyum demirler kullanılarak güçlendirildi” diye konuştu.
Çadırların yanı sıra sobaların da bölgedeki depremzedelere ulaştırılacağını anlatan Aksu, ilk tırda 50 çadır ve 100 sobanın gönderildiğini kaydetti.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasının hemen ardından harekete geçen Ülkü Ocakları, bin 200 kişilik gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, bölgede ayrıca emel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolileri de dağıtıyor.