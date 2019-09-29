Görme engellilerin eğitimine dokundular

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü önderliğinde Türkiye’deki tüm İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde uygulanan ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları’ kapsamında özenle hazırladıkları’ Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar’ isimli projeyle Türkiye birincisi olan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ankara’da düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

KONFETİLER EŞLİĞİNDE OKULA GİRDİLER

Öğrenciler birincilik pastası kesti.

Proje koordinatörü Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrenciler için ödül töreninin ardından Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karşılama töreni düzenlendi. Projenin koordinatör öğretmeni Sözer Vurgun, öğrenciler Tuğçe Yağdıran, Azra Yılmaz ve Fatma Türe okula girişlerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken konfetiler eşliğinde okullarına girdi.

Düzenlenen törene Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç de katılarak öğrencileri ödüllendirdi. Öğrenciler kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

FARKLI OKULLARA GENİŞLETİLECEK

Hazırlanan projenin önümüzdeki dönemlerde diğer okullarda da uygulanmasının hedeflendiğini kaydeden Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rifat Türkarslan, “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde STK’ların işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında iyilik okulları ödülünde okulumuz Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında birinciliğe layık görüldü. Projemizi görme engelliler üzerinden yürüttük ve hem ülkemizdeki hem de Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki görme engelli kardeşlerimize yaptığımız beyaz bastonları ulaştırdık. Binlerce liralık hediye paketlerimizi kendilerine gönderdik. Bu projeyle, Türkiye’de 70 binden fazla öğrenci bu projeye katıldı. 1 milyondan fazla iyilik ürünü ortaya çıktı ve birçok insanımız bu projelerden faydalandı. Bu projeyle birlikte uygulamalı değerler eğitimi modeline örnek proje olarak sunulması ve projenin diğer farklı okullarda uygulanması hedefleniyor” dedi.

PROJE DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Manisa’da ilk olarak 2016 yılında görme engellilerin coğrafya derslerini daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından hayata geçirilen kabartmalı haritalar projesi, sadece haritalarla sınırlı kalmayarak, görme engelli çocuklar için eğitim materyalleri ve zeka oyunları da geliştirildi. ‘İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor’ proje yarışması kapsamında Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu öğrencileri, kurdukları iyilik atölyesinde velileriyle birlikte görme engelli çocuklar için kabartmalı haritalar ve eğitim materyalleri hazırlayarak görme engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderdi. ‘3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk’ sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda’daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler, beyaz bastonlar ve zeka oyunları gönderildi.

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