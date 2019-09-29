Gündem Görme engellilerin eğitimine dokundular
MANİSA

Görme engellilerin eğitimine dokundular

Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ‘Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar’ isimli proje ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları’nda Türkiye birincisi seçildi. Ödüllerini Ankara’da düzenlenen törenle alan öğrenciler okullarında büyük coşkuyla karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları Türkiye birincisi öğrenciler
Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları Türkiye birincisi öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü önderliğinde Türkiye’deki tüm İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde uygulanan ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları’ kapsamında özenle hazırladıkları’ Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar’ isimli projeyle Türkiye birincisi olan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ankara’da düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

KONFETİLER EŞLİĞİNDE OKULA GİRDİLER

  • Öğrenciler birincilik pastası kesti.
  • Proje koordinatörü Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrenciler için ödül töreninin ardından Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karşılama töreni düzenlendi. Projenin koordinatör öğretmeni Sözer Vurgun, öğrenciler Tuğçe Yağdıran, Azra Yılmaz ve Fatma Türe okula girişlerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken konfetiler eşliğinde okullarına girdi.
  • Düzenlenen törene Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç de katılarak öğrencileri ödüllendirdi. Öğrenciler kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

FARKLI OKULLARA GENİŞLETİLECEK

Hazırlanan projenin önümüzdeki dönemlerde diğer okullarda da uygulanmasının hedeflendiğini kaydeden Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rifat Türkarslan, “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde STK’ların işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında iyilik okulları ödülünde okulumuz Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında birinciliğe layık görüldü. Projemizi görme engelliler üzerinden yürüttük ve hem ülkemizdeki hem de Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki görme engelli kardeşlerimize yaptığımız beyaz bastonları ulaştırdık. Binlerce liralık hediye paketlerimizi kendilerine gönderdik. Bu projeyle, Türkiye’de 70 binden fazla öğrenci bu projeye katıldı. 1 milyondan fazla iyilik ürünü ortaya çıktı ve birçok insanımız bu projelerden faydalandı. Bu projeyle birlikte uygulamalı değerler eğitimi modeline örnek proje olarak sunulması ve projenin diğer farklı okullarda uygulanması hedefleniyor” dedi.

PROJE DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Manisa’da ilk olarak 2016 yılında görme engellilerin coğrafya derslerini daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından hayata geçirilen kabartmalı haritalar projesi, sadece haritalarla sınırlı kalmayarak, görme engelli çocuklar için eğitim materyalleri ve zeka oyunları da geliştirildi. ‘İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor’ proje yarışması kapsamında Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu öğrencileri, kurdukları iyilik atölyesinde velileriyle birlikte görme engelli çocuklar için kabartmalı haritalar ve eğitim materyalleri hazırlayarak görme engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderdi. ‘3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk’ sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda’daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler, beyaz bastonlar ve zeka oyunları gönderildi.

REKLAM

Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
GÜNDEM
Atatürk Barajı kıyısında toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.