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Görme engellilerin şahitsiz işlem talebi

Görme engellilerin şahitsiz işlem talebi

Saliha Engin
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankaların görme engelli vatandaşlardan işlem yapmak için şahit istemesi bazı mağduriyetlerin yaşanmasına neden oluyor. Yasaya göre ‘imza atamayanlar’ sınıfına girmeyen görme engelliler, çoğu zaman kurum politikası bile gözetilmeden personel ya da ilgili şubenin ön yargılarına göre tek başına işlem yapma hakkı elinden alınmaya çalışılıyor. Yaşanan mağduriyeti dile getiren Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Gökhan Güngör, “Borçlar Kanunu’nun 15. Maddesi’ne göre körler kendileri talep etmediği sürece şahitli işlem yapmaya zorlanamaz. Oysa bu madde bazı banka şubeleri ve personelleri tarafından yok sayılıyor. Mesleği, eğitim düzeyi ne olursa olsun, imzalarının geçerli olmadığı ön yargısıyla karşılaşıyorlar” dedi. Görme engelli vatandaşların bankalarda önyargı ile karşılaştığını ve eşit hizmet alamadığını belirten Güngör, “Bu keyfi uygulamanın tarih olacağına şüphemiz yok. Bir gün, bankalarda şahitli işlem yapmaya zorlanmadan, imzalarımızın geçerli olmadığı önyargısıyla karşılaşmadan, tüm yaşamı eşit, erişilebilir ve engelsiz kılıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


#banka
#görme engelli
#işlem

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