Levent Gültekin adli kontrol şartı ile serbest

Levent Gültekin adli kontrol şartı ile serbest

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:40 19/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Levent Gültekin
Levent Gültekin

İstanbul Bebek'te bir kafede otururken gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Levent Gültekin,
"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
suçundan gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık tarihli YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle
"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Gültekin'in Beşiktaş'ta olduğunu belirledi.

Adli kontrol şartı


Ekiplerce bulunduğu adreste gözaltına alınan Gültekin, ifadesinin alınması ve işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.



