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Gülen ‘Peygamber aramızda’ diyordu!

FETÖ’nün Belçika yapılanmasında faaliyet yürüten isimlerden Hüseyin Şahin, Türkiye’ye girişte yakalandı. Ankara’ya getirilerek tutuklanan Şahin, itirafçı olarak örgütün Belçika’daki faaliyetlerini anlattı. Şahin, Gülen’in, “ Şu anda Peygamber Efendimiz burada. Amerika kıtasını ziyaret ediyor” dediğini söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
FETÖ elebaşı Gülen
FETÖ elebaşı Gülen

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir isim yakalandı. Örgütün Belçika yapılanmasında görevli olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüseyin Şahin, ülkeye girişte gözaltına alındı.

Ankara’ya getirilen Şahin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Ardından soruşturma savcısı Adem Akıncı’ya ifade veren Şahin, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan ve aralarında üst düzey FETÖ’cülerin de bulunduğu 55 kişiyi deşifre eden Şahin’in ifadesine ulaşıldı.

TALİMATLA KURULDU

Belçika’da bulunan FETÖ derneği Belçika Türk İş Adamları Derneği’nin (BETİAD) 2005-2008 arasında başkanlığını yaptığını belirten Şahin, “Dönemin ülke imamı olan Mehmet Kılıç tarafından söz konusu derneğin kurulması ve başkanlığını yapmam konusunda talimat verilmişti." dedi. Şahin, dernekte çeşitli etkinliklerin yapıldığını, bu etkinliklerin birine Belçika başbakanının da katıldığını ileri sürdü.

PEYGAMBERİ YALANLARINA ALET ETTİ

Şüpheli Şahin, 2005 yılında elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret için Pensilvanya’ya gittikleri anlattı. 5-6 gün elebaşının çiftliğinde kaldıklarını ifade eden Şahin, “İkindi sohbetlerinin tamamını Gülen yapmıştı. Odada kamera ve ses kayıt cihazı bulunuyordu. Fetullah Gülen birkaç sohbetinde ‘Peygamber Efendimiz şu anda burada. Amerika kıtasını ziyaret ediyor. Hata şu an aramızda dolaşıyor’ dediğine şahit oldum. Bu esnada da oda içerisinde gül kokusu yayılmaya başlamıştı. Tahminime göre odaya gül kokusu veriliyordu. Bu şekilde dini duygularımız suistimal edildi. Gülen’in bahsettiği bu hususlara ben de o zaman inanmıştım. Sohbet esnasında bir koltuğun sürekli boş olduğunu, bu koltuğa kimsenin oturmadığını görmüştüm” diye konuştu.

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  • Esnaflara kilise ziyareti
  • FETÖ'nün dinler arası diyalog adı altındaki faaliyetlerine de değinen Şahin, şunları kaydetti: "Belçika ülkesinde esnafları kilise ziyaretlerine götürdüklerini biliyorum. Söz konusu ülkede Bazelik Kilisesinde Müslüman ve Hristiyanların toplanarak diyalog kapsamında ezan okutturulduğunu ancak ezan içerisinde Peygamber Efendimizin isminin okunmadığını öğrenmiştim. Hatta bunun ile alakalı olarak sorgulama yaptığımda müezzinin Peygamber Efendimizin ismini unutmuş olduğu bana söylenmişti."

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