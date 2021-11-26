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GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'den 2 köyün Giresun'a bağlanması talebine ret

Gümüşhane'den ayrılıp, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen, halk oylamasında 'evet' oyu veren Günyüzü ve Üçtaş köylülerinin talebi, İl Genel Meclisi'nce oy birliğiyle reddedildi.

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Haber Merkezi DHA
Gümüşhaneden 2 köyün Giresuna bağlanması talebine ret
Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Giresun'a bağlanma talebi, İl Genel Meclisi'nde oy birliği ile reddedildi.

Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Üçtaş ve Günyüzü köylerinin sakinleri, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak için Gümüşhane Valiliğine başvuruda bulundu.

Bunun üzerine İl İdare Kurulu, 2 köyde 4 Eylül 2021'de halk oylaması yapılmasına karar verdi. 2 köyden toplam 1273 kişi, sandık başına giderek 'evet' ya da 'hayır' oyu kullandı.

DHA

Günyüzü köyündeki sandıklardan 272 'evet', 196 'hayır' oyu çıktı, 4 oy geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi 'evet', 33 kişi 'hayır' oyu verdi, 13 oy geçersiz sayıldı.

Sonuç, resmileşmesi için bugün Gümüşhane İl Genel Meclisi'nde görüşülüp, oylamaya sunuldu. Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Giresun'a bağlanma talebi, İl Genel Meclisi'nde oy birliği ile reddedildi.

DHA

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ekonomik durum ve pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, kamu hizmetlerinden doğan ilişkiler, ulaşım ile diğer nedenlerin dikkate alındığını ve talebin uygun görülmediğini söyledi.

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