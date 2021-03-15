​Gündem yeniden normalleşme

Kovid-19’da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte tüm Türkiye'nin gözü bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve kontrollü normalleşme olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK