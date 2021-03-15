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ANKARA

​Gündem yeniden normalleşme

Gündem yeniden normalleşme

Kovid-19’da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte tüm Türkiye'nin gözü bir kez daha kabine toplantısına çevrildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte tüm Türkiye'nin gözü bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve kontrollü normalleşme olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, iki haftada bir güncellenmesi kararlaştırılan normalleşme sürecinin 14 günlük ilk sonuçlarıyla ilgili kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Bu kapsamda, normalleşme adımları ve illerdeki vaka artışları ele alınacak. Toplantıda, güncellenecek risk haritasına göre, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve ilave tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Kabinede alınan kararlar da daha sonra Erdoğan tarafından açıklanacak.
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