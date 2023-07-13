Gündemi Türkiye belirledi

Amerika yayın organları CNN ve Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakan kararına ilişkin Washington’ın yoğun diplomatik çabalarının olduğunu belirtti. İki medya kuruluşu da Erdoğan’ın başta Türkiye’nin talep ettiği yeni F-16 ve modernizasyon paketi dahil olmak üzere taleplerini yerine getirmek için Biden yönetiminin büyük mesai harcadığını ve bu süreçte Yunanistan hükümetiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Washington Post’ta yayınlanan “Biden, Erdoğan ile anlaşmayı nasıl hayata geçirdi” adlı analizde, “Çin ve Rusya ile acımasız rekabet, Washington’ın Erdoğan’a direnme lüksü vermedi” vurgusu yapıldı. Analizde, Erdoğan’ın Ukrayna, İsveç’in teröre desteği ve Türkiye’nin AB’nin üyelik hedefine ilişkin destek konusunda güçlü ve açık mesajlar vermesinin ardından Batı’yı taleplerini karşılaması konusunda zorladığı ve kabul ettirdiği kaydedildi.

FLAKE MEKİK DOKUDU

Amerikan CNN kanalı ise Biden yönetiminin Türkiye’nin özellikle F-16 talebi için kapalı kapılar ardında yoğun bir diplomasi yürüttüğünü belirtti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake’in özellikle Kongre’de başta Bob Menendez olmak üzere bazı senatörleri ikna etmek amacıyla ilkbahar aylarında Ankara ile Washington arasında mekik dokuduğu belirtildi. Arizona eyaletinde senatörlük görevinde bulunmuş Flake’in Menendez ile yakın ilişkiye sahip olmasının bu rolde etkisi olduğu kaydedildi. Öte yandan ABD’nin Atina Büyükelçisi George Tsunis’in de Washington’da Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi. Biden yönetiminin sadece Türkiye’deki muhataplarıyla değil Yunanistan’daki muhataplarıyla da F-16 meselesini konuştukları haberde yer aldı. ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı

Almanya gazetesi Bild’de yer alan bir makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki rolüne yer vererek “Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı”, “Biden’dan sonra en güçlü lider” ifadelerine yer verdi. “NATO’nun yeni güçlü adamı” vurgusu yapılan makalede, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar. Bir şey almadığı bir anlaşma yoktur. Erdoğan, Ukrayna’ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor” ifadeleri kullanıldı. Yazıda görüşmelerine yer verilen Londra King’s College Profesörü Peter Neumann, “Sadece Biden, Erdoğan’dan daha güçlü. Ayrıca Erdoğan yetenekli bir güç siyasetçisidir. ABD Başkanı Joe Biden, Batı’daki en güçlü devlet başkanı olmaya devam ediyor ancak Erdoğan, NATO liderleri arasında en fazla iç hareket özgürlüğüne sahip lider” yorumu yaptı.

ABD ve NATO’nun çıkarına

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, “ABD’nin ve NATO’nun çıkarına olduğunu” belirtti. Vilnius’ta verdiği röportajda, Türkiye’ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı. ABD Dışişleri Bakanı, “Türkiye’nin bu uçakları alması ABD’nin, NATO’nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak” dedi. Türkiye’nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, “Tüm NATO’nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye’nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir” diye ekledi.







