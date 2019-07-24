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ANKARA

‘Güneye inemezsiniz’

ABD ordusunun en tepe isimlerinden Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin operasyon yapmasını istemediğini söyledi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
McKenzie, PKK’nın en üst düzey elebaşı Şahin Cilo ile görüştü.
McKenzie, PKK’nın en üst düzey elebaşı Şahin Cilo ile görüştü.

Önceki gün Suriye’de PKK’nın en üst düzey elebaşı Şahin Cilo (Ferhat Abdi) ile görüşen McKenzie, temasları sırasında PKK yanlısı bir kanala konuşarak “Türkiye güneye inerse bu hareket hiçbir taraf için kabul edilemez. Böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz” dedi. Fırat’ın doğusuna Türkiye’nin operasyon yapmasını engellemek için her şeyi yaptıklarını belirten McKenzie, “Türkiye’nin güneye ilerlemesini gerektiren koşulları ortadan kaldırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

PKK/YPG ve Türkiye arasında denge kurmaya çalıştıklarını iddia eden McKenzie, şunları söyledi:

SURİYE’DE KALACAĞIZ

“Türkiye’nin kuzey Suriye’deki aktivitelere ilişkin meşru güvenlik endişeleri var. Bunu anlıyor ve tanıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız meşru güvenlik endişelerini dengelemek ve DEAŞ karşıtı kampanyaya zarar gelmesini önlemek. Bu konuda diplomatik girişimlerimiz şuan ben burada konuşurken sürüyor. Hem Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek hem de DEAŞ ile mücadeleyi sekteye uğratmayacak şekilde iki tarafı da memnun edecek bir nihai çözüm bulmaya çalışıyoruz.

YPG ile çalışmayı sürdüreceğiz. Açıkça söylemeliyim ki biz Suriye’de kalmaya devam ediyoruz. DEAŞ’ı tamamen bitirmek için sahada ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Fırat vadisi ve doğusunda sahadaki ortaklarımızla operasyonlar devam ediyor. DEAŞ’ın son kalıntılarını bitirmek için ortaklarımıza destek sağlıyoruz. Uzun vadede çözüm için kritik olan yerel güvenlik yapısını oluşturuyoruz. Personellerimiz ortağımız SDG’ye (PKK) yardım ediyor. Buradaki varlığımızı ciddi oranda azalttık ama sahada kaç askerimiz olduğu konusunda kesin rakam veremem.”

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