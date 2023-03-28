Güngören Belediyesi’nden Ramazan’da Dayanışma Obası

. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte Güngören Belediyesi ekipleri Göksun’da Neşeli Çocuklar Çadırı kurdu. ‘Bozui’ adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor. Kışın içerisi sıcak yazın da serin olan geleneksel Kırgız çadırları yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabiliyor. Çadırların içinde 15-20 kişi kalabiliyor.

Ruhani iklimini öne çıkarmaya çalıştık

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı münasebetiyle kültür-sanat etkinliklerimizde bu ay milli-manevi hissiyatımızı ve Ramazan ayının ruhani iklimini öne çıkarmaya çalıştık. Ramazan, oruç ibadeti ile birlikte Allah’a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, bütün İslam aleminin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile içten içe ruhani bir arınma sürecine girdiği mübarek bir aydır. Kalplerin yumuşayıp, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştiği bu rahmet dolu günlerin Güngören’imize, Depremin vurduğu illerimize, ülkemize ve bütün İslam coğrafyasına huzur ve hayır getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Çocuklar Ramazan’ı doyasıya yaşayacak

Güngören Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin gerçekleştireceği etkinlikler arasında, hikaye saati, resim atölyesi, langırt, mini futbol, voleybol turnuvaları, drama oyun etkinlikleri sinema gösterimi bulunuyor. Resim atölyeleri sonunda resimler öğrencilere hediye olarak verilecek. Bunun yanında bu resimler açık artırma ile satılıp öğrencilere destek olunacak.

Pedagoglar çocuklara destek olacak

Etkinlikler esnasında bölgeye gelen pedagoglar depremzede çocukları takip ederek onlarla birebir iletişim kuracak. Böylece depremin çocukların ruhuna verdiği hasar en aza indirilecek. Ramazan ayı boyunca Güngören Belediyesi pedagogları, aile seminerleri düzenleyecek. Böylece aileler hem kendilerine hem de çocukların psikolojik süreçleri ile ilgili bilgilenmiş olacak.

Güngörenliler Ramazanı doyasıya yaşayacak

Öte yandan Güngören Belediyesi İstanbul’daki Ramazan etkinliklerine de devam ediyor. Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Güneştepe Millet Bahçeleri’ne kurulan Ramazan İftar Çadırları Ramazan ayı boyunca açık olacak. Her akşam ihtiyaç sahipleri oruçlarını gönül rahatlığıyla bu çadırlarda açabilecek. Her akşam 4 çeşit yemek verilecek. Yemekten sonra ise Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda Ramazan programları gerçekleştirilecek. Bu programlar arasında, ilahiler, konferanslar, meddah gösterisi ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Deprem bölgesi Ramazan etkinlikleri

Oryantasyon Etkinlikleri (9-14 yaş)

Kitap Boyama (5-12 yaş)

Hikaye Etkinliği (3-12 yaş)

Gençlik Sinema Filmi (15-25 yaş) (Patlamış Mısır Eşliğinde)

Drama Etkinlikleri (8-14 yaş)

Uzaylıların Dansı çocuk oyunu gösterimi (3-14 yaş)

Ateş başı müzik dinletisi ve sohbet (15-25 yaş / İçecek ve kuruyemiş eşliğinde)

Hikaye Etkinliği (3-12 yaş)

Resim Atölyesi (1. Grup; 5-12) – (2. Grup; 12-18)

Yüz Boyama etkinliği (4-12 yaş)

Tiyatro Oyun Etkinliği ( Kukla İnsan Oyunu) (15-25)

Hacivat Karagöz gölge oyunu (4-13 yaş)

Becerikli Eller Atölyesi (Maske, oyuncak yapımı) – (8-14 yaş)

Güngören Ramazan etkinlikleri

24 Mart Nurullah Genç (söyleşi)

25 Mart Hüseyin Goncagül (çocuk oyunu)

25 Mart Ömer Karaoğlu (konser)

26 Mart Yusuf Duru (geleneksel tiyatro)

26 Mart Hayati İnanç (söyleşi)

30 Mart Dr. Salih Selman (söyleşi)

1 Nisan Sertaç’la Tekne Orucu (gösteri)

1 Nisan Nihat Hatipoğlu (söyleşi)

2 Nisan Necmettin Nursaçan (söyleşi)

7 Nisan Hayati İnanç (söyleşi)

8 Nisan Dursun Ali Erzincanlı (şiir gecesi)

9 Nisan Bünyamin Topçuoğlu (Kur’an-ı Kerim Tilaveti)

13 Nisan Mehmet Emin Ay (söyleşi)

15 Nisan Resul Aydemir (konser)

16 Nisan Muhsin Kara (Kur’an-ı Kerim Tilaveti)























