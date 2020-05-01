Güngören’de kapı kapı dezenfekte: 'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Güngören Belediyesi, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemlerle süreci başarılı bir şekilde yürütüyor. Salgının etkilerini en aza indirmek için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde dezenfekte ekibi kuruldu. 7 gün 24 saat aralıksız mesai kavramıyla çalışan belediye birimleri ilçenin dört bir yanını dezenfekte etti, virüsten arındırılmadık nokta bırakılmadı.

DEFALARCA DEZENFEKTE ETTİLER

Güngören Belediyesi sokakları defalarca ve resmi kurumları defalarca dezenfekte etti.

Seferberlik halinde yürütülen mücadele rakamlara da yansıdı. Koronavirüs salgını başladığı günden itibaren Güngören Belediyesi, resmi kurumları 548, cami ve mescitleri 182, okulları 156, STK ve öğrenci yurtlarını 53, muhtarlıkları 79, pazaryerleri ve fırınları 292, resmi araçları 624 toplu ulaşım araçlarını bin 289, aile sağlığı merkezlerini 157, eczane ve hastaneleri 468 kez dezenfekte etti.

SOKAKLAR YIKANIYOR

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir

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Belediye çalışanları toplu olarak sokakları yıkadı.

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir’in talimatıyla, Güngören sokakları baştan aşağı yıkanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, iki tanker ve onlarca temizlik ekibi çevre temizliği için yoğun mesai harcıyor. Çevre temizliğinde Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı ön plana çıkıyor. 30 metre uzaklığa kadar itilen ve rüzgarın etkisi ile de dış alandaki tüm mesafeleri dezenfekte edebilen Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, çıkardığı buhar ve sis gücü binaların, iş yerlerinin, mikrobun bulaştığı bütün yüzeylere etki ediyor. Buharlı yıkama ve dezenfekte aracı ile çöp konteynerleri her gün dezenfekte ediliyor.

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YURTDIŞINDAN GELENLERE HEDİYE

Yurtdışından dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında tutulduğu Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’na da yardım eli uzatıldı. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, karantina altındaki vatandaşların 14 günü rahat ve huzurlu geçirmeleri için hediye seti hazırlattı. Hediye paketi içinde Başkan Demir’in bir de mektubu yer aldı Mektupta Başkan Demir, “Devletimizin ve halkımızın Kovid-19 salgınına karşı galip geleceğine sizin de buna canı gönülden destek vereceğinize inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Merhamet Devriyesi

Koronavirüs salgını karşısında 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için özel tedbirler alındı. Evden dışarı çıkamayan Güngörenlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçildi. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde ‘Merhamet Devriyesi’ kuruldu. Kaymakamlık ve belediye çalışmalarını ortaklığında yürütülen ‘Merhamet Devriyesi’nde mahalle muhtarı, imam, öğretmen ve belediye personeli el ele verdi. Evinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım Şefliği bünyesindeki ekipler bugüne kadar 16 bin 534 kişiye ayni ve nakdi yardımda bulundu. Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek götüren Güngören Belediyesi Aşevi ekipleri, virüs salgını gibi olağan üstü durumlarda da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. İhtiyaç sahibi herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, Güngören’in her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu kapsamında ihtiyaç sahibi 17 bin 783 kişiye sıcak yemek gönderildi.

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PAZARLARA SIKI TAKİP

İlçedeki pazarlar dezenfekte edildi.

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Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tek tek işyerlerini denetliyor.

Zabıta Müdürlüğü Ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı. Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, ilçe genelinde koronavirüse karşı 5 ayrı ekip oluşturdu. Ekiplerin başında bulunan Zabıta Amiri Aydın Arslan ve Sezgin Şahin tek tek iş yerlerini denetledi. Pazarlarda sosyal mesafe ve elle sebze meyve seçilmemesi kurallarının da uyulması sağlandı. Pazarların giriş ve çıkışlarında vatandaşların ve esnafın ateşi ölçülürken, maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca pazarların girişlerine koyulan dezenfektan noktası sayesinde vatandaşların steril bir ortamda alışveriş yapması sağlandı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Bugüne kadar toplam 2 bin kilogram mama dağıtıldı.

Güngören Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler sokak sokak, park park dolaşarak can dostlarımız için mama ve su bıraktı. Bugüne kadar toplam 2 bin kilogram mama dağıtan ekipler, kedi ve köpeklerin bu zor süreci en iyi şekilde atlatması için yürekten çalışmaya devam ediyor.