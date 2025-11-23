Güngören’de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Yangın, 12.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinde görevli fabrika bekçileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken bir süre soğutma çalışması yaptı.