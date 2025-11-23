Yeni Şafak
Güngören’de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

13:1123/11/2025, Pazar
Güngören'de yangın
Güngören'de yangın

İstanbul Güngören’de, 3 katlı bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Binanın çatısı alevlere teslim olurken, çevreyi kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.

Yangın, 12.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinde görevli fabrika bekçileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken bir süre soğutma çalışması yaptı.


Yaşanan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.




