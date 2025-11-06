Gürsel Tekin'den mahkemeye yeni başvuru: Banka hesaplarına erişim için izin talep etti

Gürsel Tekin
CHP İstanbul Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, CHP'nin banka hesaplarına erişim için kendisini Çağrı heyeti olarak atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Başkanlığın banka hesaplarına erişim izni istedi.
partinin hesaplarına erişim talep etti. Özel bir bankaya başvuran Tekin, "hesaplara erişim" ve "işlem yapma yetkisi" istedi. Banka ise Tekin'e yetki vermek için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi başvurarak mahkemeden talimat talep etti.
"Süreç şeffaf biçimde yürütülmekte"
Konuyla ilgili açıklama yapan Gürsel Tekin,
"Çağrı Heyeti olarak iki ay önce tarafımıza teslim edilmesi gereken belgeler, demirbaşlar ve hesap bilgileri, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen hâlâ teslim edilmemiştir. Bizler, sürecin uzamaması ve partimizin kurumsal zarar görmemesi adına defalarca iletişim ve uzlaşma yollarını denedik. Ancak sonuç alamadığımız için, hukuken zorunlu adımı atarak bankalara ve ilgili kurumlara resmî bilgi talebinde bulunduk. Bu süreç tamamen yasal çerçevede ve şeffaf biçimde yürütülmektedir. Ancak bazı medya organlarının, bu durumu çarpıtarak "algı operasyonuna" dönüştürme çabaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim tek amacımız; partimizin mal varlığını, belgelerini ve kayıtlarını korumak, hukuka uygun bir şekilde teslim almak ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamaktır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
dedi.
Ne olmuştu?
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedilmişti.
