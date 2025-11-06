Gürsel Tekin'den mahkemeye yeni başvuru: Banka hesaplarına erişim için izin talep etti

"Çağrı Heyeti olarak iki ay önce tarafımıza teslim edilmesi gereken belgeler, demirbaşlar ve hesap bilgileri, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen hâlâ teslim edilmemiştir. Bizler, sürecin uzamaması ve partimizin kurumsal zarar görmemesi adına defalarca iletişim ve uzlaşma yollarını denedik. Ancak sonuç alamadığımız için, hukuken zorunlu adımı atarak bankalara ve ilgili kurumlara resmî bilgi talebinde bulunduk. Bu süreç tamamen yasal çerçevede ve şeffaf biçimde yürütülmektedir. Ancak bazı medya organlarının, bu durumu çarpıtarak "algı operasyonuna" dönüştürme çabaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim tek amacımız; partimizin mal varlığını, belgelerini ve kayıtlarını korumak, hukuka uygun bir şekilde teslim almak ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamaktır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."