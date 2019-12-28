Gündem Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazından geçti
ÇANAKKALE

Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu Rus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi’nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında ’Dur Yolcu’ yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Haber Merkezi İHA
Geçiş sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.
Geçiş sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ’Azov’.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GÜNDEM
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz’e doğru yol almayı sürdürüyor.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
GÜNDEM
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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