Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu Rus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz’e doğru yol almayı sürdürüyor.
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
36 millik boğaz geçişini tamamlayan Azov, Akdeniz’e doğru yol almayı sürdürüyor.
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