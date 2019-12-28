Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu Rus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti Marmara Denizi’nden boğaza saat 08.00 sıralarında giriş yapan ve güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu göze çarpan Rus savaş gemisi Azov, saat 09.30 sıralarında ’Dur Yolcu’ yazısı önüne ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 1 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Haber Merkezi 28 Aralık 2019, 10:32 Son Güncelleme: 28 Aralık 2019, 11:10 İHA