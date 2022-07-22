Habere değil yalana yasak geldi: BirGün'ün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti

BirGün Gazetesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Çevre Ajansı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğunu ve ihalelerde şahsının yetkili olacağı yönünde ifadelere yer vermişti. Yapılana algı operasyonuyla da yetinmeyen gazete, Emine Erdoğan haberlerine getirilen erişim engeline dair haberlere de erişim engeli’ getirildiğini iddia etti. Sosyal medyadaki troll hesaplar ise bu yalan iddiaları yayarak bilgi kirliliğine neden olup kamuoyunu yanlış yönlendirdi.

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‘TEZKİP YAYINLANDI’

Asılsız iddialarla ilgili Emine Erdoğan'ın avukatı mahkemeye başvurdu ve yargılama süreci tamamlandı. Haberlerden dolayı gazetenin tekzip yayınlamasına karar verildi.

'YALANI MELEK EDİNMİŞ KARA PROPAGANDA MERKEZLERİ'

Tezkip metninde “Yalanı melek edinmiş kara propaganda merkezleri yayınlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Çevre Ajansı’nın Sayın Emine Erdoğan himayesinde kurulduğu ve ihaleler için şahsının yetkili olacağı yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Ancak bu kötü niyetli haberlerle kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir” denilerek yargı sürecinin devam ettiği ifade edildi.

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