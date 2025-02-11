Hacı Nuri Çomu Kur’an Kursu açıldı

“Babam Hacı Nuri Çomu, ‘Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız’ derdi. O, bu dünyadan ebedi aleme irtihal ettikten sonra da Osmaniye’ye hayır hizmetlerinin sürmesini diliyordu. O yüzden sağlığında Vakfımızın kurulmasına önderlik etti. Bu memlekete hayır hizmetimiz ebediyen devam etsin istedi. Biz çocukları olarak da bu geleneği sürdürecek, Osmaniye’ye, memleketimize istihdam için yatırıma devam ederken Vakfımızla da hayır hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Böyle yatırımlar yapabilme imkânı verdiği için Allah’a hamd ediyoruz”