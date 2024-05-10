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Hafıza'nın 87'nci bölümü yayınlandı: Türkiye'nin savunma planları

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 87'nci bölümü yayınlandı. Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'da, Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, "Türkiye'nin savunma planları" konusunu ele aldı.

Semih Bozkuş
21:07 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:08 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak
Ersin Çelik - İbrahim Ufuk Kaynak

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 87'nci bölümünde Türkiye'nin savunma planlarını masaya yatırdı.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:

İbrahim Ufuk Kaynak 'en büyük tehdit' diyerek vurguladı: Liberalizm bizim için bir zehir

Hafıza'nın bugünkü bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, muhalefetin büründüğü 'liberalizm' kabuğu üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin bugüne kadarki çizgisinin, 'liberal olduğunu söylemeden sosyalist enternasyonele katılarak liberalizmi savunmak' olduğunu söyleyen Kaynak, "Liberalizm bir zehirdir. Özellikle bizim gibi ülkeler için. Devlet açısından tam bir facia. Eğer birileri devlet için liberalizmi savunuyorsa en büyük tehdit. Liberallere göre devlet yapısının yüzde ellisini o devletin sahibi, diğer yarısını da uluslararası şirketler ve sivil toplum kuruluşları yönetiyor." dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Batı'nın Siyonist yönetimlerin elinde olduğuna vurgu yapan Ersin Çelik de üniversitelerde yayılan Gazze destekçisi gösterilerle büyük bir vicdan oluştuğunu ifade ederek, "Esaret altında olanın kim olduğu, kimler olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı hocam 7 Ekim'den beri. Esir olan dünyaymış özgür olan Gazze'ymiş. Ve Gazze özgürlük mücadelesi veriyor. Özgürlüğünü korumanın mücadelesini veriyor." dedi. Batı'yı yönetenlerin kafa yapısının esir olduğunu kaydeden Kaynak da, "Bu çok kötü bir şey. Halkın bir kısmı şu anda inanılmayacak derece döndü. Diyor ki 'Vicdanın bir sesi var'. Ben o yüzden diyorum Avrupa'daki üniversitelere de yayılacak. Zaten Paris'te, Fransa'da falan çıktı ama bunlar yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Preveze Deniz Savaşı'ndaki büyük zaferin anahtarları: Barbaros Hayrettin Paşa tüm leventlerine Ahzab ve Şura surelerini yazdırdı

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümü yayınlandı. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırdığı programda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Savaşı zaferine değinildi. Osmanlı donanmasının zarar görmeden Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasının bozguna uğramasının altında büyük bir medeniyetin çıktığını ifade eden Kaynak, Barbaros Hayrettin Paşa'nın istihareye yattığını ve gördüğü rüya sonrasında limandan çıktığını belirtti. Limandan çıktıktan sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Doria'nın donanmasının arkasından esen rüzgarı gördüğünü ve leventlerine Ahzab suresinin dokuzuncu, Şura suresinin ise 33'üncü ayetlerine kağıtlara yazdırarak denize atmaları talimatı verdiğini ifade eden Kaynak, "Peşinden rüzgar duruyor. Kim Allah'ın ayetine karşı gelebilir. Kim Allah'a boyun eğmeyebilir. Rüzgar duruyor. Ve o rüzgar bizim arkamızdan gelmeye başlıyor. Tarih mucizelerle doludur. Gerçekten yolunda bulunanlara. Gerçekten boşu boşuna bir heves uğruna değil Hak için mücadele edenlere." dedi.


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