Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar

Hakan Atilla ABD'deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştılar FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesinin ABD ayağında haksız yere tutuklanıp 28 ay hapiste tutulan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, dava sürecinde yaşadıklarını Cüneyt Özdemir'e anlattı. Atilla, Amerikalıların 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığını aktardı. Cüneyt Özdemir'in, “Yukarıdakilerden kimi anladınız?” sorusuna, 'Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi' yanıtını verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız?' sorusunu ise “İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor” şeklinde cevapladı.