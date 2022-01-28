Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar

FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik 17-25 Aralık kumpasının ABD ayağında haksız bir şekilde tutuklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında ABD'deki Halkbank davası sürecinde neler yaşadığını anlattı.
Atilla, Amerikalıların "Yukarıdakileri istiyoruz" diyerek dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığına dikkat çekti.
"YUKARIDAKİLERİ İSTİYORUZ" DEDİLER
Özdemir, “Kitabınızın 142. sayfasında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz, ‘Suçsuzum dediğimde benim üzerinden başkalarına ulaşmayı düşünüyorlar ve suçsuzum dediğimde 'Yukarıdakileri istiyoruz' cevabını vermişler’, yukarıdakilerden kimi anladınız?” sorusunu yöneltti.
- Bunun üzerine Atilla, "Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi" cevabını verdi.
"ANLAMAK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK"
Ardından Özdemir'in "Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız?" sorusunu yöneltmesi karşısında, "İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor" ifadelerini kullandı.