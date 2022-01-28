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POLİTİKA

Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar

FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı darbesinin ABD ayağında haksız yere tutuklanıp 28 ay hapiste tutulan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, dava sürecinde yaşadıklarını anlattı. Atilla, Amerikalıların 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştığını aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: Yukarıdakileri istiyoruz deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar
Hakan Atilla

FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik 17-25 Aralık kumpasının ABD ayağında haksız bir şekilde tutuklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında ABD'deki Halkbank davası sürecinde neler yaşadığını anlattı.

Atilla, Amerikalıların "Yukarıdakileri istiyoruz" diyerek dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar
OYNAT 01:37
Hakan Atilla ABD’deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan’a ulaşmaya çalıştılar
Hakan Atilla ABD'deki Halkbank davasını anlattı: 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştılar FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesinin ABD ayağında haksız yere tutuklanıp 28 ay hapiste tutulan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, dava sürecinde yaşadıklarını Cüneyt Özdemir'e anlattı. Atilla, Amerikalıların 'Yukarıdakileri istiyoruz' deyip dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığını aktardı. Cüneyt Özdemir'in, “Yukarıdakilerden kimi anladınız?” sorusuna, 'Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi' yanıtını verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız?' sorusunu ise “İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor” şeklinde cevapladı.

"YUKARIDAKİLERİ İSTİYORUZ" DEDİLER

Özdemir, “Kitabınızın 142. sayfasında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz, ‘Suçsuzum dediğimde benim üzerinden başkalarına ulaşmayı düşünüyorlar ve suçsuzum dediğimde 'Yukarıdakileri istiyoruz' cevabını vermişler’, yukarıdakilerden kimi anladınız?” sorusunu yöneltti.

  • Bunun üzerine Atilla, "Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi" cevabını verdi.

"ANLAMAK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK"

Ardından Özdemir'in "Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız?" sorusunu yöneltmesi karşısında, "İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor" ifadelerini kullandı.

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