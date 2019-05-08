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Gündem Hakaret yarışı
İSTANBUL

Hakaret yarışı

Yeniden seçim kararı CHP’li vekilleri öylesine kızdırdı ki, partililerde YSK’ya hakaret yarışı başladı.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

* Emine Gülizar Emecan (CHP İstanbul Mv.): “Bu, demokrasiye yapılmış bir sivil darbedir.”

* Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Mv.): “Bu, tartışmasız bir darbedir. Bu ülke çok darbe gördü, darbecilerin gasp ettikleri makamlarda uzun süre kaldıkları görülmemiştir.”

* Necati Tığlı (CHP Giresun Mv.) “YSK’nın kararı tek kelimeyle utanç vericidir. Yazıklar olsun. YSK’ya bu kararı aldıran, baskı yapan herkes bu ülkeye ihanet etmiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde kayıtsız şartsız millete ait olan egemenlik baskıyla, zorla ve sivil bir darbeyle saraya verilmek istenmiştir.”

* Murat Emir (CHP Ankara Mv.): “İstanbul’un çalınmasını Tayyip Erdoğan’ın büyük çaresizliği olarak da okuyabiliriz. Bunlar son çırpınışlarıdır ve ne yaparlarsa yapsınlar faşizm çöküş aşamasına geçmiştir.”

* Onursal Adıgüzel (CHP İstanbul Mv.): “Hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!”

 Orhan Sarıbal (CHP Bursa Mv.): “Yeni bir sivil darbe yapılmıştır. 6 Mayıs 2019 tarihinde iktidar demokrasiye ve millet iradesine karşı darbe yapmıştır.”

* Servet Ünsal (CHP Ankara Mv.): “Demokrasiye vurulan darbe. YSK’nın siyasi baskılar sonucu aldığı bu karar tarihe kara bir leke olarak geçti. Böyle bir rezilliği de ancak bu iktidar yapabilirdi!”

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* Tekin Bingöl (CHP Ankara Mv.): “YSK bir kez daha hukuku katletti. Türkiye’de darbeler dönemi sürüyor. Bunun adı da YSK darbesi.”

* Tufan Köse (CHP Çorum Mv.): “YSK eliyle 12 Eylül’den farksız bir darbe yapılmış yurdumuzun 150 yıllık seçim müktebesatına ve tarihine ihanet edilmiştir. Yazıklar olsun.”

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