Hakaret yarışı

* Emine Gülizar Emecan (CHP İstanbul Mv.): “Bu, demokrasiye yapılmış bir sivil darbedir.”

* Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Mv.): “Bu, tartışmasız bir darbedir. Bu ülke çok darbe gördü, darbecilerin gasp ettikleri makamlarda uzun süre kaldıkları görülmemiştir.”

* Necati Tığlı (CHP Giresun Mv.) “YSK’nın kararı tek kelimeyle utanç vericidir. Yazıklar olsun. YSK’ya bu kararı aldıran, baskı yapan herkes bu ülkeye ihanet etmiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde kayıtsız şartsız millete ait olan egemenlik baskıyla, zorla ve sivil bir darbeyle saraya verilmek istenmiştir.”

* Murat Emir (CHP Ankara Mv.): “İstanbul’un çalınmasını Tayyip Erdoğan’ın büyük çaresizliği olarak da okuyabiliriz. Bunlar son çırpınışlarıdır ve ne yaparlarsa yapsınlar faşizm çöküş aşamasına geçmiştir.”

* Onursal Adıgüzel (CHP İstanbul Mv.): “Hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!”

 Orhan Sarıbal (CHP Bursa Mv.): “Yeni bir sivil darbe yapılmıştır. 6 Mayıs 2019 tarihinde iktidar demokrasiye ve millet iradesine karşı darbe yapmıştır.”

* Servet Ünsal (CHP Ankara Mv.): “Demokrasiye vurulan darbe. YSK’nın siyasi baskılar sonucu aldığı bu karar tarihe kara bir leke olarak geçti. Böyle bir rezilliği de ancak bu iktidar yapabilirdi!”

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* Tekin Bingöl (CHP Ankara Mv.): “YSK bir kez daha hukuku katletti. Türkiye’de darbeler dönemi sürüyor. Bunun adı da YSK darbesi.”

* Tufan Köse (CHP Çorum Mv.): “YSK eliyle 12 Eylül’den farksız bir darbe yapılmış yurdumuzun 150 yıllık seçim müktebesatına ve tarihine ihanet edilmiştir. Yazıklar olsun.”

GÜNDEM Millet hakem olacak