Hakim-savcıya kira hukuku eğitimi

Kira uyuşmazlık davalarının yargı üzerindeki yükü arabuluculuk müessesiyle azaltılsa da halen uyuşmazlık mahkemelerinde ağırlıklı bir paya sahip. Bu davaların daha hızlı sonuçlandırılmasını istediklerini aktaran Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, akademi bünyesinde kira davaları eğitimi ile kira hukukuna yönelik 30 ya da 40 saat süren bir eğitim programı düşündüklerini söyledi.

ÖZEL EĞİTİM VERİLECEK

Meclis Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özdemir, eğitimlerin yüz yüze olabileceği gibi online da olabileceğinin altını çizdi. Özdemir, "Avukat, hâkim, savcı ilişkisi bağlamında bu tarz özel eğitim programlarında isteklilerle bir araya gelineceğini ve meslektaş duygusunu da pekiştirecek eğitimler olacağını düşünüyoruz" dedi.

ANAYASA DERSLERİ AYM RAPORTÖRLERİNDEN

Özdemir, Anayasa Hukuku alanında da Akademi bünyesinde 3 dersin verildiğini söyledi. Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru, İnsan Hakları ve Korunması ve İfade Özgürlüğü derslerinin de Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından verildiğini belirtti. Akademi bünyesinde avukatlar için uzmanlık ve sertifika programları düzenleneceğini de ifade eden Özdemir, mevzuatta uzman avukatlığının bulunmadığını vurgulayarak, avukatların sadece sertifika sahibi olacağını söyledi.

86 BİN KİŞİ EĞİTİM ALDI

Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyondan geçerek Genel Kurul'a indi. Düzenleme ile hâkim ve savcı yardımcılarına verilecek eğitimin daha nitelikli sunulması açısından akademide ders vermek üzere görevlendirilecek meslek kıdemi şartı 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Öte yandan Adalet Akademisi'nde 2019 yılından bu yana toplam 712 konuda 71 bin 195, 2024 yılında ise 124 konu başlığında 15 bin 640 kişiye eğitim verildi.











