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Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete'de

00:479/10/2024, Çarşamba
IHA
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte, iki hakim ve bir savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı. Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.



#Resmi Gazete
#Hakim
#Savcı
#Atama

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