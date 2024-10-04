Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Kararlar kapsamında, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Hasan Yıldırım atandı.
4 Ekim 2024 Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
32682 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.
Buna göre;
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına
Mehmet Yılmaz
, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne
Hasan
Yıldırım
atandı.
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