logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

01:034/10/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Kararlar kapsamında, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Hasan Yıldırım atandı.

4 Ekim 2024 Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

32682 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.

Buna göre;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına
Mehmet Yılmaz
, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne
Hasan
Yıldırım
atandı.


#resmi gazete
#atama
#ankara

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...