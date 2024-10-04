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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

09:434/10/2024, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Temmuz 2024 tarihli kanunla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.


Buna göre, kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde Bankanın faaliyetlerinin coğrafi kapsamının Sahra Altı Afrika ve Irak'a doğru sınırlı ve kademeli bir şekilde genişletilmesini sağlamak için değişiklik yapıldı.



MGK bildirisinde 'İsrail terörü' vurgusu: Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Lübnan halkının yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrail terörüne karşı Filistin ve Lübnan'a destek vurgusu yapıldı. "İsrail’in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye’nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir." denilen bildiride, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Suriye ve Irak'ta millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.


#Milletlerarası anlaşma
#Resmi Gazete
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı

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