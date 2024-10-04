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MGK öncesi kritik zirve

MGK öncesi kritik zirve

Nur Banu Aras
Resul Ekrem Şahan
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik MGK öncesinde MHP lideri devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün kritik MGK öncesinde Ankara'da bir araya geldi. Liderler zirvesinin ana gündemini İsrail'in bölgede süren katliamları oluşturdu. İki liderin ajandasında yeni yasama yılında yapılacak çalışmalar,
iç ve dış politikadaki güncel meseleler ile yeni anayasa çalışmaları da yer aldı
. Bahçeli, 45 dakika süren görüşmede Erdoğan’ı konutunun kapısında karşıladı ve uğurladı.

İÇ SİYASETTE NORMALLEŞME

Görüşmenin gündem maddelerinden birisi
İsrail’in Gazze soykırımı ve İran-İsrail saldırıları
nın etkileri oldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere tepkisi de detaylı olarak ele alındı. Erdoğan'ın, Türkiye’nin Gazze ve Lübnan diplomasisine dair son kararları da yine Bahçeli ile paylaştığı öğrenildi.
Erdoğan ve Bahçeli geçtiğimiz günlerdeki konuşmalarında değindikleri, iç cephedeki birlik ve dirliğin sağlanması, bunun için atılması gereken adımlar, muhalefet partileri ile bu minvalde yapılması planlanan görüşmeler ve önümüzdeki sürecin yol haritasını ele aldı.

BM TEMASLARINI ANLATTI

Erdoğan'ın öte yandan geçtiğimiz hafta BM 79'uncu Genel Kurul'u için gittiği ABD'de yaptığı görüşmeler hakkında da Bahçeli’ye bilgi verdiği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyarette bulunacak Erdoğan’ın, ekim ve kasım aylarında katılacağı zirvelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Sonbaharda diplomasi maratonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ve kasımda ülkeden ülkeye zirveden zirveye çıkarma yapacak. Erdoğan’ın diplomasi maratonu, 10-11 Ekim’de Arnavutluk ve Sırbistan ile başlayacak. Erdoğan ardından Rusya’nın Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak 16’ncı BRICS toplantısına katılacak.


PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

  • Erdoğan’ın BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın kasım durakları ise 5-6 Kasım’da Kırgızistan’da toplanacak TDT Devlet Başkanları Konseyi’nin 11’inci Zirvesi. Bişkek’in ardından Macaristan’a gidecek olan Erdoğan, daha sonra da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek İklim Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’ın, kasım da son durağı G-20 Liderler Zirvesi için Brezilya olacak.


MGK bildirisinde 'İsrail terörü' vurgusu: Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Lübnan halkının yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrail terörüne karşı Filistin ve Lübnan'a destek vurgusu yapıldı. "İsrail’in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye’nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir." denilen bildiride, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Suriye ve Irak'ta millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.



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#devlet bahçeli
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