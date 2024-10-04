MGK öncesi kritik zirve

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İsrail’in Gazze soykırımı ve İran-İsrail saldırıları

nın etkileri oldu. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin bu gelişmelere tepkisi de detaylı olarak ele alındı. Erdoğan'ın, Türkiye’nin Gazze ve Lübnan diplomasisine dair son kararları da yine Bahçeli ile paylaştığı öğrenildi.