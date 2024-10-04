MGK öncesi kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik MGK öncesinde MHP lideri devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü.
İÇ SİYASETTE NORMALLEŞME
BM TEMASLARINI ANLATTI
Sonbaharda diplomasi maratonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ve kasımda ülkeden ülkeye zirveden zirveye çıkarma yapacak. Erdoğan’ın diplomasi maratonu, 10-11 Ekim’de Arnavutluk ve Sırbistan ile başlayacak. Erdoğan ardından Rusya’nın Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak 16’ncı BRICS toplantısına katılacak.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
- Erdoğan’ın BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın kasım durakları ise 5-6 Kasım’da Kırgızistan’da toplanacak TDT Devlet Başkanları Konseyi’nin 11’inci Zirvesi. Bişkek’in ardından Macaristan’a gidecek olan Erdoğan, daha sonra da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek İklim Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’ın, kasım da son durağı G-20 Liderler Zirvesi için Brezilya olacak.