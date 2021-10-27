Gündem Hakkaride Jirki aşireti karar aldı Düğünde 50 bin TL üzerindeki takıya yasak
HAKKÂRİ

Hakkari'de Jirki aşireti karar aldı: Düğünde 50 bin TL üzerindeki takıya yasak

Hakkari’de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL’nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.

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Haber Merkezi İHA
Hakkaride Jirki aşireti karar aldı: Düğünde 50 bin TL üzerindeki takıya yasak
Foto: Arşiv.

Hakkari’de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, düğünlere yeni düzenlemeler getirdi.

Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.n
Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.n
  • Burada aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, ”Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra yapılacak düğünlerde 50 bin TL’yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi.

Hakkari'de Jirki aşireti.
Hakkari'de Jirki aşireti.

Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.

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