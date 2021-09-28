Hakkari'de PKK'ya darbe: Mağarada silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-1 piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir el dürbünü, bir adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde kurulmuş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 el bombası, 363 adet 7,62 mm çapında mühimmat, 13 uçaksavar mühimmatı, 2 bantlanmış pil bloğu, bir bilgisayar monitörü, 3 bixi mayonu, 15 rulo kablo ve bir düz tornavida ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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