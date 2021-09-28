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HAKKÂRİ

Hakkari'de PKK'ya darbe: Mağarada silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait el bombaları, silah, uçaksavar mühimmatı ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Hakkaride mağarada PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Yüksekova'ya bağlı Bölük köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Arazi arama-tarama faaliyetinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-1 piyade tüfeği, 5 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir el dürbünü, bir adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde kurulmuş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 el bombası, 363 adet 7,62 mm çapında mühimmat, 13 uçaksavar mühimmatı, 2 bantlanmış pil bloğu, bir bilgisayar monitörü, 3 bixi mayonu, 15 rulo kablo ve bir düz tornavida ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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