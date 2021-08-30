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HAKKÂRİ

Hakkari’de provokasyonlara karşı 15 günlük yasaklama kararı

Hakkari Valiliği, meydana gelebilecek olası provokasyonların önlenmesi amacıyla, kentte yapılacak bazı etkinlikleri 13 Eylül saat 23.59'a kadar yasakladı. Umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve protesto yapılamayacak.

Haber Merkezi İHA
Hakkari’de provokasyonlara karşı 15 günlük yasaklama kararı
Hakkari Valiliği

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Yasaklar, 30 Ağustos saat 00.01 itibarıyla başladı ve 13 Eylül saat 23.59’a kadar sürecek. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan yasak kararına ilişkin şunlar belirtildi:

  • Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Korona Virüs (COVİD-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30.08.2021 tarihi saat 00.01’den 13.09.2021 tarihi saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasalanması kararı alınmıştır.

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