Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hamile kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı kırsal Kırca Mahallesi’nde kar nedeniyle yolu kapanan bölgede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından ambulans köye ulaşırken, ilk müdahalesi evde yapılan hamile kadın Derecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
İlçeye bağlı kırsal Kırca Mahallesi’nde rahatsızlanan hamile E.İ. için, yolun kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hamile kadını, Derecik Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.