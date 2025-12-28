Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hamile kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

Hakkari'de yolu kapanan mahalledeki hamile kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

18:3828/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.
Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı kırsal Kırca Mahallesi’nde kar nedeniyle yolu kapanan bölgede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Belediye ekiplerinin yolu açmasının ardından ambulans köye ulaşırken, ilk müdahalesi evde yapılan hamile kadın Derecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kırca Mahallesi’nde rahatsızlanan hamile E.İ. için, yolun kapalı olması nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları hamile kadını, Derecik Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kadının yakınları ekiplere teşekkür etti.


#Hakkari
#Derecik
#kadın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muş'ta okullar tatil mi? 29 Aralık Muş Valiliği kar tatili açıklaması