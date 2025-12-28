Yeni Şafak
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

18:2628/12/2025, Pazar
IHA
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaza meydana geldi
Bingöl'de kar ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Yüzenada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.



