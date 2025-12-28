Pazar servisi şarampole uçtu

İstanbul Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşları evlerine götüren servis midibüsü, önce kontrolden çıkarak yola devrildi, ardından sürüklenerek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yardımıyla hurdaya dönen aracın içerisinden çıkarılan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Yaralanan servis midibüsü şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.