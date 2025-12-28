Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Pazar servisi şarampole uçtu

Pazar servisi şarampole uçtu

04:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Feci kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Feci kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta pazar yerine yolcu taşıyan servis kontrolden çıkarak önce devrildi, sonra sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşları evlerine götüren servis midibüsü, önce kontrolden çıkarak yola devrildi, ardından sürüklenerek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yardımıyla hurdaya dönen aracın içerisinden çıkarılan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Yaralanan servis midibüsü şoförü Niyazi Ç. (61), Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.



#Kaza
#Esenyurt
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşgalcilerin bulaştırdığı bağımlılıklara karşı Yeşilay