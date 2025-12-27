Yeni Şafak
Karabük'te ağaçlar devrildi yol kapandı: Araçlar kaza yaptı

17:3627/12/2025, Cumartesi
Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrilip yol kapanırken, kar nedeniyle kayan araçlarda kaza yaptı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde etkili olan kar yağışı sırasında, karla kaplanan bir çam ağacı yola devrildi. O sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, muhtemel bir kazanın önüne geçti. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı ve karla kaplı güzergahta araç kuyruğu oluştu. Yolda bekleyen sürücülerden biri, aracından çıkardığı motorlu testereyle ağacı kesti. Ağaç parçaları yol kenarına taşınırken, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ağacı tamamen kaldırdı. Çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Kazalar peş peşe geldi

Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi’nde ise kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Karabük’ü İstanbul ve Ankara’ya bağlayan D-100 kara yolunun Söğütlüçeşme mevkisinde ise refüjü aşarak karşı şeride geçen bir tırın dorselerinden biri devrildi. Aynı güzergahta yaklaşık 50 metre ileride bir kamyonet de yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Kemikli rampalarında bir tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptı. .

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.




