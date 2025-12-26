Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ve bebekleri feci şekilde can verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazada devrilen otomobildeki sürücü ile eşi P.Ç. ve iki aylık bebek hayatını kaybetti.

1 /5 Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

2 /5 M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.





3 /5 İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





4 /5 Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.



