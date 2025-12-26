Yeni Şafak
Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ve bebekleri feci şekilde can verdi

19:2726/12/2025, Cuma
AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen katliam gibi kazada devrilen otomobildeki sürücü ile eşi P.Ç. ve iki aylık bebek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.



