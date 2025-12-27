Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

18:3227/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selmandede mesire alanı bölgesinde, B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü B.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve A.C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği olayda, 3 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Sakarya
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?