​Hakkında 35 fezleke var: Gara’ya giden vekile soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 16 şehit verdiğimiz Gara’ya giden HDP milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamasının ardından savcılık harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Taşdemir hakkında, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Taşdemir’in, PKK/KCK mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Irak’ın Gara bölgesine gittiği yönündeki açıklamaların ihbar kabul edildiği belirtildi.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıkladı

ADLİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Bakan Soylu, Taşdemir ile ilgili bilgiyi, ikna edilerek teslim olan bir PKK’lıdan aldıklarını ifade etmişti. Bu kapsamda, Taşdemir hakkındaki soruşturma dosyasına, söz konusu teröristin ifadesi de girecek. Daha sonra Taşdemir’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek. Fezleke, TBMM’ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek. Meclis’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması durumunda HDP milletvekili için adli süreç başlayacak.

GÜNDEM O vekil Dirayet Taşdemir

8 AYRI SUÇLAMA VAR

Aynı zamanda HDP MYK üyesi olan Taşdemir, 25. 26. ve 27. dönem Ağrı milletvekili. TBMM İçişleri Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi de olan Taşdemir’in dosyası kabarık. Taşdemir hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı’nca TBMM’ye gönderilmiş 35 fezleke bulunuyor. Söz konusu fezlekelerde Taşdemir’e yöneltilen suçlamalar şöyle: “Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, terör örgütü mensuplarına yardım etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı’na hakaret, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet.”

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GÜNDEM HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı

Dosyası kabarık

Gara'ya gittiği yönündeki açıklamaların iftira olduğunu iddia eden HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, daha önce KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve 5 yıl cezaevinde kaldı. 2015'teki seçimlerde HDP Ağrı milletvekili olarak TBMM'ye giren Taşdemir sık sık terörist cenazelerinde boy gösterdi. Bu süreçte de birçok kez gözaltına alınan, ancak daha sonra serbest kalan Taşdemir'in katıldığı bazı terörist cenazeleri ve eylemler şöyle:

-Şırnak'ın Silopi ilçesinde çatışmada öldürülen PKK'lı terörist "Zeyra Çıra" kod adlı Antika Acar'ın cenazesine katıldı. Acar'ın tabutunun terör örgütünün flamasına sarıldığı cenaze töreninde, PKK lehine sloganlar atıldı.

OYNAT 00:26 İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TERÖRİST CENAZELERİNDE

-Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2016'da düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Nurettin Öztürk-7" operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Taşdemir, operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ümit Polat'ın cenazesine katıldı.

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-Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın cenaze törenine katıldı.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNE KATILDI

-PKK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın, hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirttiği ve "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldı.

-2007'de Diyarbakır'da bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i şehit eden, 2'si polis memuru 6 kişiyi yaralayan ve daha sonra da PKK elebaşı Abdullah Öcalan için tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asan terörist Zülküf Gezen için sosyal medyadan, "Zülküf Gezen ölümsüzdür" paylaşımları yaptı.

-Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "özgürlük" istedi ve "Öcalan barışın teminatıdır" paylaşımları yaptı.