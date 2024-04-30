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Halil Şıvgın'a Habletmitoğlu soruldu

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin görülen davada, dönemin Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın ifadesine başvuruldu.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:47 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Necip Hablemitoğlu.
Necip Hablemitoğlu.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sebebiyle Şıvgın’ın ifadesi ise SEGBİS çözümünün tutanakları geçmesiyle avukatlarla paylaşılacak. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 16 Temmuz'a erteledi. Sağlık sorunları sebebiyle evinde ifade veren Şıvgın, 2016'da suikasttan önce FETÖ’nün Hablemitoğlu’nu soruşturduğunu söylemişti.




#FETÖ
#Halil Şıvgın
#Necip Hablemitoğlu
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