Halil Şıvgın'a Habletmitoğlu soruldu

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sebebiyle Şıvgın’ın ifadesi ise SEGBİS çözümünün tutanakları geçmesiyle avukatlarla paylaşılacak. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, davayı 16 Temmuz'a erteledi. Sağlık sorunları sebebiyle evinde ifade veren Şıvgın, 2016'da suikasttan önce FETÖ’nün Hablemitoğlu’nu soruşturduğunu söylemişti.
Necip Hablemitoğlu.
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2 saat önce