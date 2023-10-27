Haliliye Belediyesi Cumhuriyetin 100'üncü yılında vatandaşa binlerce Türk bayrağı dağıttı

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bayrak dağıtımı ile esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı. İlçenin işlek noktalarında gerçekleşen bayrak dağıtımı ile Türk bayrağını hediye eden ekipler, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.