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Haliliye Belediyesi Cumhuriyetin 100'üncü yılında vatandaşa binlerce Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı kapsamında ev ve iş yerlerine asılmak üzere vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Semih Bozkuş
21:28 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 21:58 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Haliliye Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ev ve işyerlerini Türk bayrağıyla donatmak için çalışmalara başladı.



Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bayrak dağıtımı ile esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıtıldı. İlçenin işlek noktalarında gerçekleşen bayrak dağıtımı ile Türk bayrağını hediye eden ekipler, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.


Haliliye Belediyesi’nin; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl coşkusunda gerçekleştirdiği bayrak dağıtımı için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür eden vatandaşlar, her tarafı bayraklarla donatacaklarını kaydetti.

#Haliliye Belediyesi
#cumhuriyetin 100. yılı
#Türk bayrağı
#Haliliye Belediye Başkanı
#Mehmet Canpolat
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