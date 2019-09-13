Gündem Halk Ekmeke yüzde 40 zam
İSTANBUL

Halk Ekmek’e yüzde 40 zam

Seçim öncesi ‘Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak’ diye vaatlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40 zam yaptı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadi.
Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerindeki zamlara bir yenisi daha eklendi. Halk Ekmek’in poşetli ürünlerine yüzde 40 oranında zam uygulandı. Yapılan zamla ilgili vatandaş önceden bilgilendirilmezken, dün sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine gidenlerr, yeni tarifeyle şok oldu. Yapılan zam sonrası fiyat artışı yaşanan ürünlerin bazıları ise şöyle:

İŞTE YENİ TARİFE

Halk Ekmek

400 gr. Akdeniz ekmeği 1,5 TL’den 2 TL’ye, 50 gr. altın çörek 0.50 TL’den 0.75 TL’ye, 670 gr. tost ekmeği 3.25 TL’den 4.50 TL’ye, 500 gr. organik tam buğday ekmeği 3.50 TL’den 4.75 TL’ye, 350 gr. ruşeymli ekmek 2,75 TL’den 3.75 TL’ye, 200 gr. galeta grissini 2.75 TL’den 3.75 TL’ye, 1000 gr. organik tam buğday unu 4 TL’den 5.50 TL’ye, 1000 gr. glutensiz ekmek 9 TL’den 12.50 TL’ye, 1000 gr. İHE siyez unu 8.75 TL’den 12 TL’ye yükseldi. 75 kuruştan satılan 250 gr normal ve kepekli ekmeğe ise zam yapılmadı.

VATANDAŞIN CEBİ YANDI

Yeni yönetimle birlikte yapılan zamlar vatandaşın cebini yaktı. Minibüslerde yüzde 25’lik zammın ardından indi-bindi ve öğrenci ücreti 2.50 TL oldu. Okul servis ücretlerinde yüzde 13’lük zam uygulandı. Böylece en kısa mesafe 243 TL, 23-25 km’lik mesafe 583 T’ye yükseldi. Taksilere de yüzde 25 oranında zam geldi. 4 TL olan taksimetre ücret 5 TL’ye, kısa mesafe ücreti ise 10 TL’den 13 TL’ye çıktı. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararlaştırıldı.

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SIRADA OTOBÜSLER VAR

Hamidiye su

Zamlar bununla da sınırlı kalmadı. Yüzde 40 zam yapılan İSBİKE’de saatlik ücret 2.5 TL’den 3.5 TL’ye çıktı. 40 TL zam uygulanan abonelik ücreti de 59 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Bir zam da 19 litre Hamidiye suya geldi. 9 TL’den satılan damacana suyun zam sonrası fiyatı 11 TL oldu. BELTUR’un sosyal tesislerine de yüzde 20 zam yapıldı. İSPARK’a yapılan yüzde 50 zam tepkiler üzerine geri çekilirken; ulaşım hizmetlerine de yakın zamanda zam gündemde.

Zam değil düzenleme

  • Ekrem İmamoğlu sözleriyle şaşırttı.
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'teki yüzde 40'lık fiyat artışını zam olarak görmedi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret eden İmamoğlu, zamla ilgili sorulara kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek şu cevabı verdi: “Fiyat düzenlemesi var. Bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok.” İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da Halk Ekmek zammına sosyal medya hesabından tepki gösterdi: “Hayatı kolaylaştıracağız dediler, İstanbul'da hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar.”

  • 78 günde dev icraat

    *Minibüse % 25
  • *Okul servislerine % 13
  • *Taksi tarifelerine % 25
  • * Arabalı vapura % 20
  • *İSBİKE’ye % 40
  • *Hamidiye suya % 20
  • *BELTUR’a % 20
  • *Halk Ekmek’e % 40 zam yapıldı.

İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması: Zam değil finansal düzenleme
OYNAT 00:00
İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması: Zam değil finansal düzenleme
Ekrem İmamoğlu İSPARK zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu 'Zam değil bu bir finansal düzenlemeyle ilgili çalışma. Bir zam çalışması elbette olacaktır' dedi.


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