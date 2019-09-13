Halk Ekmek’e yüzde 40 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerindeki zamlara bir yenisi daha eklendi. Halk Ekmek’in poşetli ürünlerine yüzde 40 oranında zam uygulandı. Yapılan zamla ilgili vatandaş önceden bilgilendirilmezken, dün sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine gidenlerr, yeni tarifeyle şok oldu. Yapılan zam sonrası fiyat artışı yaşanan ürünlerin bazıları ise şöyle:

İŞTE YENİ TARİFE

Halk Ekmek

400 gr. Akdeniz ekmeği 1,5 TL’den 2 TL’ye, 50 gr. altın çörek 0.50 TL’den 0.75 TL’ye, 670 gr. tost ekmeği 3.25 TL’den 4.50 TL’ye, 500 gr. organik tam buğday ekmeği 3.50 TL’den 4.75 TL’ye, 350 gr. ruşeymli ekmek 2,75 TL’den 3.75 TL’ye, 200 gr. galeta grissini 2.75 TL’den 3.75 TL’ye, 1000 gr. organik tam buğday unu 4 TL’den 5.50 TL’ye, 1000 gr. glutensiz ekmek 9 TL’den 12.50 TL’ye, 1000 gr. İHE siyez unu 8.75 TL’den 12 TL’ye yükseldi. 75 kuruştan satılan 250 gr normal ve kepekli ekmeğe ise zam yapılmadı.

VATANDAŞIN CEBİ YANDI

Yeni yönetimle birlikte yapılan zamlar vatandaşın cebini yaktı. Minibüslerde yüzde 25’lik zammın ardından indi-bindi ve öğrenci ücreti 2.50 TL oldu. Okul servis ücretlerinde yüzde 13’lük zam uygulandı. Böylece en kısa mesafe 243 TL, 23-25 km’lik mesafe 583 T’ye yükseldi. Taksilere de yüzde 25 oranında zam geldi. 4 TL olan taksimetre ücret 5 TL’ye, kısa mesafe ücreti ise 10 TL’den 13 TL’ye çıktı. Şehir hatları İstinye-Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararlaştırıldı.

REKLAM

SIRADA OTOBÜSLER VAR

Hamidiye su

Zamlar bununla da sınırlı kalmadı. Yüzde 40 zam yapılan İSBİKE’de saatlik ücret 2.5 TL’den 3.5 TL’ye çıktı. 40 TL zam uygulanan abonelik ücreti de 59 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Bir zam da 19 litre Hamidiye suya geldi. 9 TL’den satılan damacana suyun zam sonrası fiyatı 11 TL oldu. BELTUR’un sosyal tesislerine de yüzde 20 zam yapıldı. İSPARK’a yapılan yüzde 50 zam tepkiler üzerine geri çekilirken; ulaşım hizmetlerine de yakın zamanda zam gündemde.

Zam değil düzenleme