Halk TV canlı yayınında ekonomiye darbe çağrısı yapmıştı: Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

BUPAR Araştırma Genel Direktörü Onur Alp Yılmaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında Türkiye ekonomisinin tüketime dayalı olduğunu ve belirli markaların değil, ekonominin tümüyle boykot edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Yılmaz, kullandığı skandal ifadeler sebebiyle tepki çekti.