Halk TV canlı yayınında ekonomiye darbe çağrısı yapmıştı: Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonominin boykot edilmesi çağrısını yapan CHP'li Onur Alp Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
BUPAR Araştırma Genel Direktörü Onur Alp Yılmaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında Türkiye ekonomisinin tüketime dayalı olduğunu ve belirli markaların değil, ekonominin tümüyle boykot edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Yılmaz, kullandığı skandal ifadeler sebebiyle tepki çekti.
Soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Onur Alp Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.