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Halk TV Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözle İsrail'i güzelledi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?

Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıda şehit oldu. CHP yandaşı Halk TV, Haniye'ye düzenlenen suikastı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemi üzerinden İsrail'i olumlayarak ekranlarına taşıdı.

23:17 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:26 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Halk TV KJ'sinde yer alan 'İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?' ifadeleri.
Halk TV KJ'sinde yer alan 'İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?' ifadeleri.

Terör devleti İsrail, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Haniye'nin şehit edildiği binayı füzeyle vuran İsrail'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapıldı.

Halk TV'den İsrail güzellemesi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?

Halk TV, Haniye'ye düzenlenen kalleş suikastı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i olumlayarak ekranlarına taşıdı.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve bölgesel konularda Türkiye'yi karşısına alan Yunanistan yönetimine gözdağı vermek maksadıyla sık sık
"Bir gece ansızın gelebiliriz"
ifadesini kullanıyor.

Yunan Bakan da Türkiye'yi aynı sözle tehdit etti

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmişti.
"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor."
diyen Yunan Bakan,
"Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz."
ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin 'Kıbrıs' çıkarması Yunan bakanın dengesini bozdu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerinden tehditler savurdu

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye yaptığı çıkarmayı konuşurken bir televizyona çıkan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' söylemi üzerinden küstahça ifadelerle Türkiye'ye saldırdı. Ankara'yı hedef almakla tehdit eden Yunan bakan, tüm dünyanın takdir ettiği yerli İHA ve SİHA'ların başarısını küçümseyerek "Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır" ifadelerini kullandı.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#Halk TV
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsmail Haniye
38 dakika önce
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