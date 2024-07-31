Halk TV Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözle İsrail'i güzelledi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye yaptığı çıkarmayı konuşurken bir televizyona çıkan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' söylemi üzerinden küstahça ifadelerle Türkiye'ye saldırdı. Ankara'yı hedef almakla tehdit eden Yunan bakan, tüm dünyanın takdir ettiği yerli İHA ve SİHA'ların başarısını küçümseyerek "Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır" ifadelerini kullandı.