Hamas esir takasına hazırlanıyor: Yarınki listede ABD-İsrail çifte vatandaşı da var

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında yarın üç esirin serbest bırakılacağını açıkladı.

Esirlerden biri çifte vatandaş

Esirlerden biri çifte vatandaş

Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Yair Horn ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Sagui Dekel-Chen olduğunu duyurdu.