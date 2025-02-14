Hamas esir takasına hazırlanıyor: Yarınki listede ABD-İsrail çifte vatandaşı da var

Gazze'de ateşkesin yeniden tesis edilmesinin ardından Hamas, yarın serbest bırakılması planlanan esirlerin listesini İsrail'e gönderdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Listeyi kabul edilebilir buluyoruz" dedi. Listede ABD-İsrail çifte vatandaşı olan bir esir de yer alıyor.
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında yarın üç esirin serbest bırakılacağını açıkladı.
Esirlerden biri çifte vatandaş
Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Yair Horn ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Sagui Dekel-Chen olduğunu duyurdu.
İsrail listeyi kabul etti
Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi. Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.