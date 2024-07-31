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Hamas lideri Haniye suikastı nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki etkinlikler ertelendi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'da suikast düzenlenmesi nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi. Açıklamada, "Bir hafta boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerimize ara veriyoruz" denildi.

17:43 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:46 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinliklere bir hafta ara verildi.


Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yakınca Mahallesi Manas Evleri Konteyner Kent'te bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Yeşilyurt yaz akşamları" etkinliğinin, Heniyye suikastı nedeniyle ertelendiği belirtildi.


Açıklamada
, "Bir hafta boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerimize ara veriyoruz"
ifadesi kullanıldı.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise bu hafta düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiği bildirildi.


Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da 8. Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması kapsamında yarın yapılması planlanan Sefo konserinin ertelendiği kaydedildi.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#İsmail Haniye
#Battalgazi Belediyesi
#Malatya
#Yeşilyurt Belediyesi
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