Hamile kadın koronavirüse yenik düştü: Karnındaki bebek kurtarıldı

Van'da vatandaşa kameralı takip: Ekiplerin dikkatine bankta iki kişi sosyal mesafesiz oturuyor

Van'da KYGS sistemi üzerinden şehrin dört bir yanındaki hareketlilik takip ediliyor. Açık havada bankta yan yana oturan kişilerin tespit edilerek ekiplere bildirildiği ve 'sosyal mesafe ihlali' gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı anlar görüntülendi.



