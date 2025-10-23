Yeni Şafak
'Haraç ve tehdit' iddiasıyla hakkında hapis talep edilen oyuncunun mahkeme tarihi açıklandı

Oyuncu Ufuk Bayraktar’a 11 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Ezel dizisinde canlandırdığı "Ramiz Karaeski" rolü ile tanınan Ufuk Bayraktar hakkında, bir işletme sahibinden koruma parası istediği ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Oyuncu 14 Ocak 2026’da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Beyoğlu’nda 20 Ağustos 2025’te meydana gelen olayda, oyuncu Ufuk Bayraktar’ın bir işletmeden “koruma” adı altında para istediği, talebin reddedilmesi üzerine işletme sahibine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Bayraktar hakkında 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Oyuncunun hakim karşısına çıkacağı tarihin 14 Ocak 2026’ olduğu öğrenildi. Bayraktar'ın davası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ahmet P. ‘müşteki’, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş’ın müşteki Ahmet P.’ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi Halil P.’yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediklerini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P. şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar’ın ekranında ‘Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız’ şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek,
‘Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların Whatsapp grupları var. Bütün mahalle bu çocukların. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum’
şeklinde sözler söyleyerek müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.

"Şikayetini geri çek ben hallederim konuyu’’ diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi

Müşteki Ahmet P.’nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü ancak müştekinin kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar’ın ise ‘Sonra görüşeceğiz’ diyerek diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldığı, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana birkaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025’de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar’ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi. Bayraktar’ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine ‘Seni burada barındırmayacağım görürsün’ diyerek müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın müştekinin yanına gelerek ‘Şikayetini geri çek, ben hallederim konuyu’ diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi. Müşteki Ahmet P.’nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak, haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

11’er yıl 3’er aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs’ suçundan 7’şer yıl 6’şar aydan 11’er yıl 3’er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ne olmuştu ?

Beyoğlu’nda oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı V.A.(31) çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini şikayet eden iş yeri sahibi A.P.’ın (40) dükkanını basmıştı. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Bayraktar, esnafı tehdit edip yumruk attı. Gözaltına alınan Bayraktar ve arkadaşı V.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Bayraktar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay, Firüzağa Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından şikayet edildi. Şikayeti öğrenen Bayraktar esnafın mekanına girerek olay çıkardı. Bayraktar Esnafı tehdit edip yumruk attı. Oyuncunun tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



