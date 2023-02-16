Hasar tespiti böyle yapılıyor: 10 şehirde bina ve daireler tek tek inceleniyor

10 şehri vuran büyük depremin ardından bölgedeki yapı stokunda hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Depremzedeler için martta ilk evler için temel atılma planlamalarına paralel hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, depremin etkilediği 10 şehirde bina ve daireleri tek tek inceliyor.

DERİN ÇATLAĞA AĞIR HASAR

Şehir merkezlerinden köylere uzanan incelemede mühendisler, öncelikle kolon ve kirişleri kontrolden geçiriyor. Bunun için bağlantı noktaları ile gerekli noktalarda sıva ve boya kazınıyor. Çatlak ve derin yarık tespit edilirse ev ‘ağır hasarlı’ olarak değerlendirilerek kayıtlara geçiyor.

EVİN HER ODASINA KONTROL

İşlem evin her odasında tekrarlanıyor. Çalışmanın en dikkat edilen aşamasını ise taşıyıcı kolondan alınan veriler oluşturuyor. Vatandaş evine AFAD’dan gelecek talimat ile evlerine girebiliyor. İnceleme yapan mühendisler, elde edilen verileri bakanlığın denetleme sistemine giriyor. Tespit fotoğraflarla da destekleniyor. Ardından bakanlık verileri e-Devlet’e giriyor. Bu şekilde vatandaşlar üç gün sonra evleri hakkında son durumu öğreniyor.

HAFİF BİLE OLSA BEKLEYİN

Evleri inceleyen yapı denetim mühendisleri ve inşaat yetkilileri, ev hafif kusurlu olsa dahi vatandaşa evlerine girmek için yetkililerden gelecek cevaba göre hareket etmelerini istiyor. Vatandaş evine AFAD’dan gelecek talimat ile evlerine girebiliyor. Hasar tespitinin yanı sıra mühendisler, depremzedelere çadırlarını nereye kurmaları gerektiği konusunda da önerilerde bulunuyor.



