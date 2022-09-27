Hastane kantininde silahlı soygun kamerada

Gaziantep'te, gece geç saatlerde özel bir hastanenin kantinine gelen yüzlerini maske ile gizleyen iki şüpheli, burada görevli iki kişiyi yanlarında bulunan kurusıkı tabanca ve bıçak ile etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları aldı.

Kantin görevlilerinin ihbarının ardından, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kantinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen şüpheliler T.B.Y. ile B.Y., kısa süre sonra mahalle bekçileri tarafından olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ve bıçak ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'silahlı yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF 10 Olay sabah saatlerinde İmam Hatip Lisesi Caddesi'nde bulunan kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, elinde silah olan bir kişi kuyumcuya girdi. Kuyumcu çalışanları ise şüpheliye direndi. Şüpheli ile çalışanlar arasında arbede çıktı. Bu sırada Kuyumcu sahibi Şeref Turan, şüphelinin üzerine hamle yaparak onu etkisiz hale getirdi. Şüpheli bir süre darbedildi. Durum polis haber verildi. Dükkan önüne çıkarılan şüpheli, polise teslim edildi. Çıkan arbedede 2 çalışan da yaralandı. Soygun girişimi ve yaşanan arbede saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde silahla içeri girmesi ve etkisiz hale getirilmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise dışarıya çıkarılan şüpheli polise teslim edildi. Kuyumcu sahibi Şeref Turan, \"İçeri biri geldi. Silah doğrulttu bize. Silah doğrultunca, ben silahını aldım duvara doğru ittim. Daha sonra üzerime doğru çekmeye başladım. Diğer arkadaşlar da onun üzerine çullandı. Biraz boğuştuk, yakaladık onu. Kaçmaya çalıştı izin vermedik. Ondan sonra emniyet mensupları geldi, götürdüler. Çalışanımız ve kardeşim yaralandı. Şu anda hastanedeler.\" dedi. Arbedede koluna cam girdiği için yaralanan Enes Turan ise, \"İçeride bir arbede yaşandı. Benim koluma cam parçası geldi. Ondan dolayı yaralandım.\" diye konuştu. Silahlı soyguncu sert kayaya çarptı: Elinden silahı alıp etkisiz hale getirdi İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuya giren silahlı soyguncu çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken, çalışanların şüpheliyi etkisiz hale getirip, darbettiği anlar kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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