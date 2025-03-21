Hastaya yanlış kan verip ölümüne neden oldu: 45 bin lira para cezası verildi

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y. katılmazken, sanık avukatı ile maktul Emine Ekinci'nin yakınları ve avukatları katıldı. Maktulün yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep ederken; duruşma savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.Y'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Karar sonrası açıklama yapan Avukat Seyit Mehmet Arıkan; "Sanık hemşireye TCK.85 maddesinin birinci fıkrası gereğince taksirle ölüme neden olmasından dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası veridi. Ve bu ceza adli para cezasına çevrilerek 45 bin 500 lira adli para cezası verildi. Söz konusu suçun üst sınırı 6 yıldır. Burada hemşire asli kusurludur, hiçbir hafifletici nedende bulunmamaktadır. Verilen bu kararla müvekkillerimin içi asla soğumamış ve yaraları açık bırakılmıştır. Söz konusu karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.